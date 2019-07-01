Son Dakika Haberleri: Amasya Kurban bağışında ilk 3'te
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Amasya Kurban bağışında ilk 3'te

46 dakika önce

Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, illerin nüfus oranına göre Amasya'nın, geçen sene kurban bağışında Türkiye genelinde ilk 3'e girdiğini söyledi.

Amasya Kurban bağışında ilk 3'te, System.String[]
Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, illerin nüfus oranına göre Amasya'nın, geçen sene kurban bağışında Türkiye genelinde ilk 3'e girdiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müftü Keşvelioğlu, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yine Türkiye Diyanet Vakfı Amasya şubesi olarak vakfımıza kurban bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 890 TL, Yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 725 TL olarak belirlendi. Geçen yıl vatandaşlarımız kampanyamıza büyük ilgi gösterdiler ve 2 bin 150 hisse kurban bağışında bulundular. Bu sayıyla illerin nüfusa oranına göre Amasya, Türkiye genelinde ilk üçe girdi. Bu yıl da Amasyalı kardeşlerimizin aynı ilgiyi ve duyarlılığı göstereceklerine inancım tamdır. Kurban bağışında bulunacak kardeşlerimiz bağışlarını bankalardan yapabilecekleri gibi müftülüğümüze, Büyükağa Kuran Kursumuza da bizzat gelip bağışlayabilirler. Ayrıca müftülüğümüze gelme zahmetinde bulunmaksızın cami hocalarımıza da kurbanların bedellerini teslim edip, makbuz ya da dekontlarını hocalarımızdan da alabilirler" diye konuştu. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Amasya, Müftü, Güncel
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