Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları araç satma bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli, Muş, Samsun ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte senet, araç satış sözleşmesi ve tapu kayıtları bulundu.

Kendilerini "galerici" olarak tanıtarak senet karşılığı otomobil satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.