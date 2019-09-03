Son Dakika Haberleri: Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

3 saat önce

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri meslekten ihraç edilmiş 5 asker gözaltına alındı.

Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri meslekten ihraç edilmiş 5 asker gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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