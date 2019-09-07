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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları öne sürülen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay, 3 Eylül'de İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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