Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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