Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı

6 saat önce

AMASYA merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

AMASYA merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat illerinde ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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