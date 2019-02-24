Son Dakika Haberleri: Amasya Merkezli Kaçak İçki Operasyonunda 18 Tutuklama

Amasya Merkezli Kaçak İçki Operasyonunda 18 Tutuklama

41 dakika önce

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ve 2 bin 674 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden 18'i tutuklandı.

Amasya Merkezli Kaçak İçki Operasyonunda 18 Tutuklama, System.String[]
Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ve 2 bin 674 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden 18'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başka illerden getirilen kaçak içki ile merdiven altı üretim yapılan sahte içkilerin piyasaya sürülmek istendiğini belirlemesi üzerine teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların yasa dışı yollarla yaptıkları içki üretiminin satışından kayıt dışı gelir sağladıkları tespit edildi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda Amasya'nın Merzifon ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Manisa, Ordu ve Tokat'ta belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol, 3 bin boş şişe ve 2 bin 500 şişe kapağı ele geçirildi. El konulan kaçak içkiler iş makineleri tarafından imha edildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 34 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Merzifon Adliyesine sevk edilen 30 kişiden 12'si ifadelerinin ardından serbest kalırken, 18'i ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa
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