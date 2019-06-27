Son Dakika Haberleri: Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
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Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

17 dakika önce

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı.

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Amasya, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:00 Kaynak: AA
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