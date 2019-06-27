Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
17 dakika önce
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:00 Kaynak: AA
merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Amasya, Samsun
ve Çorum
'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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