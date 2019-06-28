Son Dakika Haberleri: Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
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Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

29 dakika önce

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya, Samsun ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:12 Kaynak: AA
Amasya, Güncel
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