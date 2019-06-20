Son Dakika Haberleri: Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu
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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Amasya, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, 6 tabanca mermisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel
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