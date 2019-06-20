Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: AA
merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Amasya, İstanbul
ve Samsun
'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, 6 tabanca mermisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 sikke ele geçirildi.
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