Amasya Merzifon Havalimanı 11 ayda 105 binin üzerinde yolcu ağırladı - Son Dakika

Amasya Merzifon Havalimanı'nın, 2021 yılının 11 ayında 105 bin 445 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, havalimanını kasım ayında 12 bin 241 kişi kullandı.

İç hatlarda 73, dış hatlarda ise 15 olmak üzere 88 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 106 tona ulaştı.

Yılın 11 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanından 105 bin 445 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 956, yük trafiği ise 1089 ton olarak gerçekleşti.