Amasya Merzifon Havalimanı 2021 yılında 114 bin yolcu ağırladı - Son Dakika

Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2021 yılında 114 bin yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, havalimanını 2021 yılı Aralık ayında 8 bin 561 kişi kullandı.

İç hatlarda 63, dış hatlarda ise 13 olmak üzere 76 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 89 tona ulaştı.

2021 yılında ise Amasya Merzifon Havalimanından 114 bin yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 1032, yük trafiği ise 1178 ton olarak gerçekleşti.