Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor

22.07.2022 17:41
Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor

Amasya Merzifon Havalimanı'nda sürdürülen yenileme ve genişletme çalışmalarının eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda sürdürülen yenileme ve genişletme çalışmalarının eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Havalimanında geçtiğimiz yıl başlatılan yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, Amasya-Merzifon Havalimanı terminal binasının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Çilez, incelemelerinin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havalimanının Çorum ve Amasya başta olmak üzere birçok il ve ilçeye hizmet veren bölgesel bir havalimanı olduğuna dikkati çekerek, havalimanında doluluk oranının da her geçen gün arttığını vurguladı.

Terminal binasının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yenilenme yoluna gidildiğini aktaran Çilez, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanımızda yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Bizler laf değil, iş üreten, millet sevdası ile çalışan, memleketin her köşesine aynı hizmeti sunma gayretinde olan, Türkiye sevdalılarıyız. Biz asla yapılanla yetinmedik. Milletimiz için, ülkemiz için hep daha iyisini, daha faydalısını istedik. Amasya'mız ulaşım yatırımlarımızdan da hak ettiği payı almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecek. Ortak akılla, Amasya'mızı, Merzifon'umuzu, yarınları, gençlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Merzifon Havalimanı terminal binasını genişleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar inşallah bir ay içerisinde tamamlanacak."

Çilez, incelemelerinin ardından, Merzifon Havalimanı Müdürü Hakan Durmuş'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu, yeni görevinde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Merzifon, AK Parti, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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