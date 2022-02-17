Amasya Merzifon Havalimanı'nı ocak ayında 7 bin 957 kişi kullandı - Son Dakika

Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayı uçuş istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında 7 bin 957 kişi seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

İç hatlarda 52, dış hatlarda ise 14 olmak üzere 66 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 90 tona ulaştı.

Öte yandan Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren Amasya Merzifon Havalimanı'nda yeni terminal binası inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.