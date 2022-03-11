Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı - Son Dakika
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Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı

11.03.2022 13:57
Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı

Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, şubat ayında 7 bin 405 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

İç hatlarda 62, dış hatlarda ise 4 olmak üzere 66 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 73 tona ulaştı.

Yılın ilk 2 ayına göre ise Amasya Merzifon Havalimanından 15 bin 362 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 132, yük trafiği ise 163 ton olarak gerçekleşti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Amasya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı - Son Dakika


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