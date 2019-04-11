Amasya Merzifon Havalimanı Uçuş İstatistikleri

Amasya Merzifon Havalimanı, yılbaşından bu yana 52 bin 461 yolcuya hizmet verdi.

Amasya Merzifon Havalimanı, yılbaşından bu yana 52 bin 461 yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayında 16 bin 126 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.



Amasya Merzifon Havalimanının iç hatlardaki uçak trafiği 136, dış hatlardaki ise 13 olmak üzere toplam 149 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise 121 tona ulaştı.



Yılbaşından bu yana ise Amasya Merzifon Havalimanından 52 bin 461 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 413, yük trafiği ise 417 ton olarak gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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