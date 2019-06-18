Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri
42 dakika önce
Amasya Merzifon Havalimanında mayıs ayında 11 bin 872 yolcuya hizmet verildi.
Amasya Merzifon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:44 Kaynak: AA
Havalimanında mayıs ayında 11 bin 872 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya Merzifon Havalimanını mayıs ayında 11 bin 872 kişi kullandı, iç hatlardaki uçak trafiği 104, yük trafiği ise 85 tona ulaştı.
Yılın ilk 5 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanından 72 bin 260 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 606, yük trafiği ise 591 ton olarak gerçekleşti.
Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi
Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir