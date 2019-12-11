Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri - Son Dakika

Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri

6 saat önce

Amasya Merzifon Havalimanı kasım ayı uçuş istatistikleri açıklandı.

Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri, System.String[]

Amasya Merzifon Havalimanı kasım ayı uçuş istatistikleri açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında 13 bin 898 kişi seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

İç hatlarda 96, dış hatlarda ise 1 olmak üzere 97 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 98 tona ulaştı.

Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanından yılın 11 ayında ise 155 bin 146 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen uçak trafiği bin 171, yük trafiği ise bin 274 ton olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:45 Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4) - Son Dakika
22:45 Kalın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi söz konusu olmamıştır - Son Dakika
22:44 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:44 Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
22:43 Malatya'da 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]