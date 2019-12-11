Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri - Son Dakika

Amasya Merzifon Havalimanı kasım ayı uçuş istatistikleri açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında 13 bin 898 kişi seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

İç hatlarda 96, dış hatlarda ise 1 olmak üzere 97 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 98 tona ulaştı.

Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanından yılın 11 ayında ise 155 bin 146 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen uçak trafiği bin 171, yük trafiği ise bin 274 ton olarak gerçekleşti.