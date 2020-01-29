Amasya milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi - Son Dakika

Amasya milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

6 saat önce

Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdiAmasya'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

Amasya'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımlarında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir de, kampanyaya destek vererek, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

'EMANETİ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUM'

Depremin ardından ülke olarak birlik beraberlik içerisinde, anlamlı bir görüntü verildiğini vurgulayan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum, bu kıyafetler ve bu formalar milletimizi ve giyen kardeşlerimi ısıtacaktır. 'İnşallah şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacak' diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsunö dedi.

Amasya milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

Mahmut Demir, Avrupa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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