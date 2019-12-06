Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı oluşturuldu

Amasya Valiliği tarafından yürütülen Tarım Şehr-i Amasya programı kapsamında oluşturulan Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı'na ilk fidanlar dikildi.

Vali Osman Varol, Gökhöyük Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen fidan dikiminde yaptığı açıklamada, misket elması bahçelerinin verimini çoğaltmak ve daha fazla üretim alanı oluşturmak adına birçok adım atıldığını söyledi.

Elmanın Amasya için çok önemli olduğunu vurgulayan Varol, "Bu adımlarımızın biri de çiftçilerimizin örnek bir bahçeyi görebileceği, orijinal misket elmasından oluşan örnek bir gen bahçesi oluşturmaktı. Bu konuda da gurur vesilesi olan TİGEM işletmemiz devreye girdi. Uzmanlarımızın, ziraat teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın katkısıyla Amasya'daki en iyi ve örnek bahçe oluşturulacak. Bu bahçeden edinilen tecrübe arkadaşlarımız tarafından sahaya yayılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Programa Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker ve İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu da katıldı.