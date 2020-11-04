"Amasya'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, "Tüm kadrolarımız ve teşkilatlarımız ile Amasya'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kesmekaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiklerini, tarım ve sanayi alanında önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Amasya'daki mevcut OSB'lerin potansiyelini artırmak ve daha fazla istihdam sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kesmekaya, şunları kaydetti:

"Amasya-Taşova arasında planlanan Taşova Organize Sanayi Bölgesi projemizin kurulum müracaatlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ederek başlatmış bulunmaktayız. Merzifon Organize Sanayi Bölgemizde hizmete girerek halkımıza iş ve AŞ olanağı sağlayacak 12 adet yeni fabrikanın açılışı için Sayın Bakanımıza davette bulunduk. Ayrıca Amasya Organize Sanayi Bölgesi, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ve Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanlarının çalışmasının başlatılması sözü alınarak, ek 5 bin kişilik istihdam sağlanmasını amaçlıyoruz."

"Amasya'mızın Su Hafızası" konulu projenin sonuç raporları üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Kesmekaya, "Önümüzdeki dönem içinde kapalı sistem sulamaya açılacak yeni tarımsal alanlarımız ve sulama gölet projelerimizle ilgili görüşmelerimizi tamamlayıp, çitçilerimizin ihtiyacı olan tesislerimizle ilgili girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Tüm kadrolarımız ve teşkilatlarımız ile Amasya'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.