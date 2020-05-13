AMASYA Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu

AMASYA'da Ferhat tünelinde motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Ferhat tünelinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçen otomobille karşı karşıya kalan motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile kurtuldu. Otomobil karşı yönden gelen bir diğer otomobille çarpıştı. Kaza anı tünel içerisindeki kameralara yansıdı.