Amasya Müftüsü Ayvaz, TDV'ye kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekaletle kurban bağışında bulundu.

Ayvaz, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğiyle sürdürülen kurban bağışına katılmaya davet etti.

Bağışların Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarında yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Ayvaz, şunları söyledi:

"Yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası bu yıl, 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' temasıyla başladı. TDV'ye emanet edilen kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri yurt içi için 1125 lira, yurt dışı içinse 925 lira olarak belirlenmiştir. Gelin, kurban ibadetimizi ifa ederken mahzun ve mağdur gönüllere bayram coşkusu yaşatalım."

Ayvaz, keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.