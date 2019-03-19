Son Dakika Haberleri: Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti

Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti

1 saat önce

Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi'nin resmi açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik üzerine hidroelektrik tesisi kurduk" dedi.

Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti, System.String[]
Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi'nin resmi açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik üzerine hidroelektrik tesisi kurduk" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:55 

Mustafa Varank, Amasya, Ekonomi
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