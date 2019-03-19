Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
1 saat önce
Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi'nin resmi açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik üzerine hidroelektrik tesisi kurduk" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:55
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