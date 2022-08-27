AMASYA'DA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, BULUNDU

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Aslan Cansız (66), jandarma tarafından bulundu.
İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Alzheimer hastası Aslan Cansız, dün evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama başlattı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmasında; Aslan Cansız evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide jandarma tarafından bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Cansız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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