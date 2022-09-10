Yaralıları ziyaretine damga vuran diyalog: Beni tanıdın değil mi bir tanem?

Bu arada güreşleri izlemek için gelen engelli bir kişinin akülü aracının bozulduğunu gören trafik polisi, aracı iterek güreş alanına götürdü.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Rıza Kaya, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karakucak güreşlerinde Bekir Eryücel başpehlivan oldu - Son Dakika

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