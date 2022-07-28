Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor

28.07.2022 15:49
Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontroller yapılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontroller yapılıyor.

Hububat hasadında dane kaybını önlemek amacıyla kurum teknik personeli hasat yapan biçerdöverleri kontrol ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının buğdayın, anız yangınlarını önlemek amacıyla alçaktan biçilmesi ve dane dökümünü yüzde 1'in altına indirmek olduğunu söyledi.

Biçerdöver operatör belgesi olmayanlar ile yüzde 1'in üzerinde dane dökümüne sebebiyet verenler hakkında kanuni işlem yapılacağını hatırlatan Eker, şunları kaydetti:

"İlçemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen hububatın biçerdöverlerle yapılan hasadında meydana gelen dane-ürün kayıpları ile dane-ürün hasarlarını en alt seviyeye indirmek amacıyla müdürlüğümüz ekipleri tarafından hasat dönemi bitene kadar biçerdöverler tek tek kontrol edilecektir. Biçerdöverle hububat hasadında ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. ve 40. maddesine göre 'Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması' amacıyla yasal işlem yapılacaktır."

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor - Son Dakika

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