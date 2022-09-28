Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

28.09.2022 13:54
Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Y.T'nin motosikletinin Saray Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelilerin S.K, S.Ç, S.G. ve soyadı belirlenemeyen Y. olduğu tespit edildi.

Suluova ilçesinde ikamet ettiği belirlenen S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan S.K. ve S.Ç'nin ise Suluova'da karıştıkları başka bir suç nedeniyle tutuklandıkları belirlendi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Amasya, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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