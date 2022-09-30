Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu önünde yapılan uygulamada 21 araç ve 48 kişi sorgulandı.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası - Son Dakika

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