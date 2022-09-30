Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası - Son Dakika
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Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası

30.09.2022 15:12
Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, 8 sürücüye trafikte yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, 8 sürücüye trafikte yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu önünde yapılan uygulamada 21 araç ve 48 kişi sorgulandı.

Uygulama sırasında 8 araç sürücüsüne trafikte yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz, 1 kişiye de alkollü araç kullanmaktan toplam 10 bin 739 lira idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası - Son Dakika
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