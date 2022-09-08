Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan bir kuyumcuya giren M.A.A. (22), iş yeri sahibi Dursun H'yi tabancayla tehdit ederek altınları vermesini istedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı - Son Dakika

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