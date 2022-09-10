Hamamözü Kaymakamı Özefe göreve başladı - Son Dakika
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Hamamözü Kaymakamı Özefe göreve başladı

10.09.2022 09:52
Hamamözü Kaymakamı Özefe göreve başladı

Amasya'nın Hamamözü Kaymakamlığına atanan Abdullah Emre Özefe, görevine başladı.

Amasya'nın Hamamözü Kaymakamlığına atanan Abdullah Emre Özefe, görevine başladı.

Kaymakam Okan Dağlı'nın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine atanmasının ardından Hamamözü Kaymakamlığına atanan Özefe, ilçeye geldi.

???????Özefe, ilçenin küçük ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, "İnsanlarını sıcakkanlı ve samimi olarak gördüm. İnşallah burada hayırlı hizmetler yaparız. Görev yaptığımız sürede halkımızla yakın diyalog içinde olacağız. Ayrım yapmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız. Devletin şefkatini, güler yüzünü ve sahiplenmişliğini gösterecek bir anlayışla çalışacağız. Allah bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamamözü Kaymakamı Özefe göreve başladı - Son Dakika

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