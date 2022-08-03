Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

03.08.2022 14:09
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaren K. yönetimindeki 05 ABT 292 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Ali Ç'nin kullandığı 05 ABY 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Nisa Nur Ç. (7) ile Fatih K. (41) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:54 MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:33 İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 14:09:07. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement