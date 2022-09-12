Amasya'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

12.09.2022 15:51

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aynı mahalledeki iki evde çıkar yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aynı mahalledeki iki evde çıkar yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ayyıldız Sokak ile Mehmet Efendi Sokak'ta boş olan iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle art arda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda alevlerin sıçradığı 2 müstakil evin çatısı da zarar gördü.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, yangının meydana geldiği mahallede incelemede bulundu.

Emniyet güçlerinin, yangının beş dakika içinde iki ayrı evde çıkması nedeniyle kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

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