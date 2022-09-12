Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ayyıldız Sokak ile Mehmet Efendi Sokak'ta boş olan iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle art arda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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