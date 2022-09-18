Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

18.09.2022 16:36
Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şefik Y. yönetimindeki 06 BD 2274 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolu 25. kilometrede, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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