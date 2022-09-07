Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

07.09.2022 16:54
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, durdurulan otomobilde 58,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araçtaki G.E. (32) ve A.M'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Vali Dağlı, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu Vali Dağlı, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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