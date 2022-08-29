Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

29.08.2022 16:26
Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin pikapla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin pikapla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emirhan E'nin (17) kullandığı 05 LE 404 plakalı otomobil, Taştan Sönmez Caddesi'nde Ali K. (52) idaresindeki 05 FC 873 plakalı pikapla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsi ile yanındaki Efe K. (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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