Bu konuda önemli kararlar alındığına işaret eden Güldoğan, "Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde koordinasyon, iş birliği ve alınacak tedbirleri ele aldık. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ali Güldoğan, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Merzifon'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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