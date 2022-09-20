Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Faruk Doğan idaresindeki 53 KC 685 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolu 28. kilometrede, Adil Aslın'ın kullandığı 05 DF 265 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Meryem Doğan, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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