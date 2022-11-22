Amasya'da tiyatro oyuncularının öldüğü kazada minibüs şoförü 8'de 8 kusurlu çıktı! 120 kilometre hızla gidiyormuş

Çorum'da Baş Belası adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuların bulunduğu A.B. yönetimindeki minibüs, önünde seyir halinde olan H.A.K.'nin kullandığı tıra çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü A.B. (28) ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Oyuncu Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs sürücüsü A.B.'nin süratli olduğu belirlendi. Tır şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"110-120 GİBİ HIZLA GİDİYORDUM"

Hazırlanan kaza tespit tutanağında A.B.'nin 8'de 8 kusurlu olduğu, kaza yerinde fren izine rastlanmadığı belirtildi. Savcılık ifadesinde Bektaş'ın, ""110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı" dediği öğrenildi.

TIR SAĞ ŞERİTTEYDİ

Kaza sırasında tırın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu belirlendi.