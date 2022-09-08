Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, üst kattaki eve de sıçradı.
Yangına müdahale eden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.
Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü.
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