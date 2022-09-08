Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü.

Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, üst kattaki eve de sıçradı.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

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