Berberlik mesleğini 50 yıldır severek sürdürüyor - Son Dakika
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Berberlik mesleğini 50 yıldır severek sürdürüyor

28.08.2022 13:34
Berberlik mesleğini 50 yıldır severek sürdürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İlhami Koç, 50 yıl önce başladığı berberlik mesleğini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek istiyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İlhami Koç, 50 yıl önce başladığı berberlik mesleğini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek istiyor.

Merzifon ilçesinde ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Koç, 13 yaşında berberin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklığı ve kalfalığını tamamlayan Koç, ustalık belgesini aldıktan sonra 23 yaşında kendi iş yerini açtı.

Tarihi Merzifon arastasındaki dükkanında tıraş için uzun yıllardır aynı makas, tıraş makinesi ile usturaları kullanan Koç, ilerlemiş yaşına rağmen dükkanını ilk günkü gibi erken saatte "besmele" ile açıp müşterilerini güler yüzle karşılıyor, sohbet edip tıraşını yapıyor.

"45 yıllık müşterim var"

Koç, AA muhabirine, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Babasının "bahşişi bol" tavsiyesiyle kendisini berberliğe yönlendirdiğini belirten Koç, bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini vurguladı.

Yaşıtı olan sadık müşterileri bulunduğuna işaret eden Koç, "Müşterilerim genellikle orta yaşlı. 45 yıllık müşterim var, işimden çok memnunum. Bir işi severek yaparsan, güzel çalışırsan her zaman kazanırsın ama işini sevmezsen, takip etmezsen bir şey kazanamazsın. Bir rahatsızlığım olmadığı sürece mesleğimi devam ettirmeyi düşünüyorum." dedi.

Teknolojinin gelişmesinin mesleklerine de etki ettiğini, geçmişe göre mesleği icra etmenin kolaylaştığını anlatan Koç, "Okuyamadık, bu mesleğe devam ettik. Babam beni bir ustanın yanına götürdü ve bu işe başladık. Ustam çok iyi bir insandı. Beni çok sevdi ve berberlik mesleğini öğretti. Önceden tıraşta, alım gücünde zorluk vardı. Bu mesleği hep zorluklarla yaptık. Şimdi her şey kolaylaştı." diye konuştu.

Koç, tebessümü olmayan kişinin esnaflık yapamayacağını, çıraklıkta edindiği prensipleri yarım asırdır eksiltmeden sürdürdüğünü dile getirerek, "En büyük sermayem olan tatlı dilimle müşterime hizmet etmeye devam ediyorum. Sabah dükkanı açtığında besmele çekeceksin. Dükkana kim gelirse gelsin, sevgi göstereceksin. Sevgiyi göstermezsen müşteri gelmez." ifadesini kullandı.

Arasta esnafından Kerim Karadağ ise 10 yıldır İlhami Koç'ta tıraş olduğunu belirterek, "Parası olsun olmasın, herkese yardımcı oluyor. Bu dükkanda samimiyet var. Samimi sohbeti, misafirperverliğiyle kendisini çok seviyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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