Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

09.09.2022 15:42
Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması ele alındı.

Taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul kantinleri ve servis denetimleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Güldoğan, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ile daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti
Kaynak: AA

Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement