Amasya'nın Merzifon İlçesinde Yolcu Otobüsü ile Kamyonun Çarpışması Sonucu Çok Sayıda Kişi...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var