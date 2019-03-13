Son Dakika Haberleri: Amasya'nın Merzifon İlçesinde Yolcu Otobüsü ile Kamyonun Çarpışması Sonucu Çok Sayıda Kişi...

Amasya'nın Merzifon İlçesinde Yolcu Otobüsü ile Kamyonun Çarpışması Sonucu Çok Sayıda Kişi...

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:56 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güncel
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