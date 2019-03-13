Amasya'nın Merzifon İlçesinde Yolcu Otobüsü ile Kamyonun Çarpışması Sonucu Çok Sayıda Kişi...
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:56 Kaynak: AA
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