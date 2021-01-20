Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i - Son Dakika

Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i

AMASYA - Amasya'da yaşayan Ebru Gök, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde araç şoförü olarak işe başladı.

Genç kız başına taktığı şapka ve işine olan tutkusu dolayısıyla Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Şoför Nebahat'e benzetildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bünyesinde görev yapan 23 yaşındaki Ebru Gök, kadınların ve beraberindeki çocukların maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ile nedenlerinin araştırılması için hizmet veren merkezde görev üstlenmenin sorumluğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı mezunu Gök, 1 Ocak itibariyle başladığı görevinin ilk günlerinde sorumlu olduğu aracı servise bakıma götürdüğünde ustaların 'Aracın kaptanı gelsin' diye seslendiklerini, kaptanın kendisi olduğunu söylediğinde de karşısındakilerin çok şaşırdığını anlattı. Aracının bakım ve temizliğini her gün titizlikle yapan genç kız, genelde erkeklerin yaptığı bir meslek olan şoförlüğü layıkıyla yerine getireceğine inandığını vurguladı.

Kentteki kamu kurumlarında bir ilki gerçekleştirerek kadın şoför istihdam ettiklerine değinen Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt da kadın istihdamına katkı sağlamak ve müdürlük işlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla göreve başlattıkları yeni mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Kurt, "Kadınlarla yakın diyalog kurmada kendisinden yararlanacağız. Hem de Amasya halkına bir mesaj vermiş oluyoruz" diye konuştu.