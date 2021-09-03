Amasya'nın Suluova ilçesinde 74 milyon liralık yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde 74 milyon lira maliyetli 6 yatırımın toplu açılışı yapıldı.

Geleneksel 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, belediye tarafından ilçeye kazandırılan spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu, makine ikmal kampüsü, engelsiz yaşam parkı, 1. Etap Millet Bahçesi ve 4. etap TOKİ konutlarından oluşan, yaklaşık 74 milyon lira maliyetli yatırımların toplu açılışı için tören düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Ülkemiz büyük bir hızla değişim ve dönüşüm içerisindedir. Emin adımlarla dünyada büyük bir güç olma hedefi ile ilerliyor. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde merkezi yönetimleri yapmış olduğu yatırımlarla birlikte son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu belediyecilik anlayışının da çok önemli bir katkısı vardır." ifadelerini kullandı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise yaptıkları yatırımların ilçenin değişimine ve dönüşümüne büyük katkı sağladığını aktardı.

İlçenin kuruluşunun 64. yıl dönümünü kutladıklarını anlatan Üçok, "Yaklaşık yedinci yılını tamamlamış bir belediye başkanı olarak belediye bütçesinin yüzde 50'lik kısmını yatırımlara ayıran bir belediye başkanı olmaktan hakikatten mutluluk duyuyorum. Birinci dönemde 70-80 milyon liralık bir yatırım yapmıştık. Şimdi ise ikinci dönemimiz de yaklaşık 74 milyon liralık yatırımları yapmış olduk. Bizim yaptığımız bu yatırımlar ve çalışmalar ilçemizin değişimine ve dönüşümüne çok büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından programda sanatçı İlyas Yalçıntaş konser verdi.

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.