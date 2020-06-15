Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:17 Kaynak: İHA
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