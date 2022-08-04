Suluova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
04.08.2022 14:57
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Armutlu köyünde Ali Osman Çelik'e ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Samanlıktaki yangın uzun uğraşların ardından söndürülürken, yangında 12 ton saman balyası ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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