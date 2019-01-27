Son Dakika Haberleri: Amasya'nın Suluova İlçesinde Bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde Göçük Meydana Geldi.

Amasya'nın Suluova İlçesinde Bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde Göçük Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW180734-GEN/27-01-2019- Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi.

Amasya'nın Suluova İlçesinde Bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde Göçük Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW180734-GEN/27-01-2019

- Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu kaydedildi. 27.01.2019 18: 07: 34 TSI
NNNN - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, Güncel
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