Amasya'nın Suluova İlçesinde Bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde Göçük Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW180734-GEN/27-01-2019- Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi.
IHAAW180734-GEN/27-01-2019
- Amasya
'nın Suluova
ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu kaydedildi. 27.01.2019 18: 07: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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