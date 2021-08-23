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Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı - Son Dakika

Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı

23.08.2021 12:42

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde erkenci kuru soğanın hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde erkenci kuru soğanın hasadına başlandı.

Normal kuru soğan hasadının eylül ve ekim aylarında yapıldığı Suluova'da erkenci soğan ise ağustos ayında toplanıyor.

Yaklaşık 7 bin dönüm alanda soğan ekilen ilçede, yılda 35-40 bin ton rekolte elde ediliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suluova'ya gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışıyor.

Sökümünü yaptıkları soğanları keserek çuvallara dolduran işçiler, daha sonra kamyonlara yüklüyor ve ürünler Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

İlçede 30 yıldır soğan üreticiliği yapan Savaş Üçok, AA muhabirine, dönüm başına 6-7 ton ürün aldıklarını söyledi.

Suluova soğanının ayrı bir lezzeti bulunduğunu vurgulayan Üçok, "Özellikle ilçemizin iklimi soğan yetiştirmeye çok müsait. Allah'ın ilçemize verdiği bir lütuf bu. Güzel pişirmesi, güzel kabuk yapması, sağlıklı şekilde gelişmesinden, kalitesinden dolayı Türkiye genelinde Suluova soğanının albenisi vardır. Tezgaha döküldüğü zaman kendini belli eder." dedi.

Üçok, hasadın 20 gün daha devam edeceğini belirterek, "Türkiye'de ihtiyaç fazlası 1 milyon ton soğan üretimi olacak. Devletimizden isteğimiz, ihracat, planlı üretim ve geçen seneki uygulamayı üreticiye destek olması için bu sene de devam ettirmesi." ifadesini kullandı.

Planlı üretim yapılmadığında ve aşırı üretimde ihracat da olmazsa ürünün çiftçinin elinde kaldığına işaret eden Üçok, "Geçen yıl devletimiz, pandemiden dolayı otellerin kapalı olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığımız, ziraat odaları ile çalışma yaparak çiftçilerimizin depolarında kalan soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Bu çalışmadan çok memnun kaldık." diye konuştu.

Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı
Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı

Suluova, Türkiye, Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova ilçesinde erkenci kuru soğan hasadı başladı - Son Dakika


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