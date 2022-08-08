Kazada sürücü ile araçta bulunan, Ahmet Sönmez , Nurhan ve Can Deveci ile Cengizhan Dadaş yaralandı.

Kaynak: AA

Suluova, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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