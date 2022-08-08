Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

08.08.2022 16:46
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çetin Deveci yönetimindeki 34 YR 9825 plakalı hafif ticari araç, Yolpınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan, Ahmet Sönmez, Nurhan ve Can Deveci ile Cengizhan Dadaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan araç meyve bahçesine daldı Kontrolden çıkan araç meyve bahçesine daldı Üçok: 'Suluova emeğin ve üretimin şehri' Üçok: 'Suluova emeğin ve üretimin şehri'
Kaynak: AA

Suluova, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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